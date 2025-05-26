Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları'na Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları'na Kayıtlar Başladı

26.05.2025 17:04  Güncelleme: 18:34
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Turgutlu Belediyesi, çocuklara yönelik Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları için kayıtları başlattı. 1 Temmuz'da başlayacak olan kurslar, yüzme, basketbol, voleybol ve çeşitli kültürel etkinlikler içeriyor.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin yüzme, basketbol ve voleyboldan oluşan Yaz Spor Okulları ile resim, el sanatları, tiyatro ve piyanodan oluşan Kültür Kursları'na kayıtlar bugün itibarıyla başladı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde her yaz çocuklara yönelik açılan Spor Okulları ve Kültür Kursları, 1 Temmuz Salı gününden itibaren faaliyetlerine başlayacak.

Yüzme, basketbol ve voleybol kurslarının yer alacağı Yaz Spor Okulları'nda, 2012-2018 yaş grubu arasındaki çocuklara alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecek.

Selvilitepe Spor Kompleksi'nde yapılacak yüzme kursunda kız öğrenciler salı ve perşembe, erkek öğrenciler ise çarşamba ve cuma günleri eğitim alacak. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı basketbol kursu pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü; Senem Aka Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşecek kız voleybol kursu salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü düzenlenecek.

Kültür Kursları

Resim, el sanatları, tiyatro ve piyanodan oluşan Kültür Kursları ile pilates kursu, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. 8-18 yaş arasını kapsayan resim kursu salı ve çarşamba, 10-18 yaş arası ve yetişkinlere yönelik açılacak tiyatro kursu çarşamba ve perşembe; 8-18 yaş grubu için düzenlenecek el sanatları kursu ise perşembe günleri gerçekleştirilecek. 8 yaş ve üzeri için birebir ders şeklinde yapılacak piyano kursu ise pazartesi, salı ve perşembe günleri öğrencileri ağırlayacak. Kadınlara özel açılacak pilates kursu ise salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü gerçekleşecek.

Kayıtlar başladı

Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları'na kayıtlar bugün başladı. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katı ve 7. katta yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Atatürk Kültür Merkezi'nde 09.00-12.30, 13.30-17.00 saatleri arasında alınacak kayıtlara ilişkin 0236 313 21 22 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, kurslara ilişkin, "Turgutlu Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatillerini sportif aktiviteler ve kültürel yönden geliştirebilmeleri adına Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları'mızı 1 Temmuz itibarıyla faaliyete açıyoruz. Fiziksel, sosyal ve kişisel olarak fayda sağlayacağına inandığımız kurslara kayıtlarımız başladı. Tüm hemşehrilerimizi kurslarımız hakkında bilgi almaya ve kayıt olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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