Turgutlu Belediyesi yeni kültür kurslarına kayıtlar başlıyor

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bünyesinde çocuk ve yetişkinlere yönelik açılan resim, tiyatro, piyano ve el sanatları kurslarına kayıtlar başlıyor.

Her yaştan ilçeliyi kültür, sanat ve spor aktiviteleri ile buluşturan Turgutlu Belediyesi, çocuk ve yetişkinlere özel yeni dönem kurslarını açıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda resim, tiyatro, piyano ve el sanatları eğitimi verilecek.

Tiyatro ekibi yeni yüzlerini arıyor

Turgutlu Belediye Tiyatrosu ise 2024-2025 sezonu için yeni yüzlerini arıyor. 10-30 yaş arasındaki vatandaşların başvuruları, Atatürk Kültür Merkezi'nin Facebook ile Instagram hesaplarından mesaj yoluyla veya AKM'den yüz yüze alınacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Her yaştan vatandaşımızın kaliteli vakit geçirebileceği kültür kurslarımıza kayıtlarımız başlıyor. Resim, piyano, tiyatro ve el sanatları branşlarına kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Atatürk Kültür Merkezimize gelmeleri yeterlidir" dedi.