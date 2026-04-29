Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Yarı Finalde

29.04.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın tek kadın basketbol temsilcisi Turgutlu Belediyespor, Yalova VIP'i deplasmanda uzatmalar sonunda 68-72 mağlup ederek Play-Off çeyrek final serisini 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ikinci maçında Turgutlu Belediyespor, deplasmanda Yalova VIP ile karşılaştı. İlk çeyrekte 13-4 geriye düşen kırmızı siyahlılar, savunmadaki direncini artırarak oyuna ortak oldu. Normal süresi 62-62 biten mücadele uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde üstünlük kuran Turgutlu Belediyespor, parkeden 68-72 galip ayrılarak seriyi 2-0 tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Mıkayla Cowlıng 18 sayı, 11 ribaund; Ronahi Zilan Kıran 13 sayı, 3 ribaund; Kennedı Macı Jackson 12 sayı, 14 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı'nın eşi Sabriye Akın, Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz ve eşi Semra Maliz, Asbaşkan Emrah Kanık ve meclis üyeleri takip etti.

Turgutlu Belediyespor, yarı finalde Fenerbahçe Gelişim ile karşılaşacak. İlk maça ev sahipliği yapacak olan Turgutlu Belediyespor'un Başantrenörü İstemihan Örücü, 'Oyuncularımız mücadeleden vazgeçmedi. Savunmadaki direncimiz galibiyeti getirdi. Hedefimiz final bileti' dedi. Başkan Hüseyin Maliz ise 'Takımımız Turgutlu'yu gururlandırdı. Bu yolun sonu şampiyonluk olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:42:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.