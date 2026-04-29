Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Yarı Finalde

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ikinci maçında Turgutlu Belediyespor, deplasmanda Yalova VIP ile karşılaştı. İlk çeyrekte 13-4 geriye düşen kırmızı siyahlılar, savunmadaki direncini artırarak oyuna ortak oldu. Normal süresi 62-62 biten mücadele uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde üstünlük kuran Turgutlu Belediyespor, parkeden 68-72 galip ayrılarak seriyi 2-0 tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Mıkayla Cowlıng 18 sayı, 11 ribaund; Ronahi Zilan Kıran 13 sayı, 3 ribaund; Kennedı Macı Jackson 12 sayı, 14 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı'nın eşi Sabriye Akın, Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz ve eşi Semra Maliz, Asbaşkan Emrah Kanık ve meclis üyeleri takip etti.

Turgutlu Belediyespor, yarı finalde Fenerbahçe Gelişim ile karşılaşacak. İlk maça ev sahipliği yapacak olan Turgutlu Belediyespor'un Başantrenörü İstemihan Örücü, 'Oyuncularımız mücadeleden vazgeçmedi. Savunmadaki direncimiz galibiyeti getirdi. Hedefimiz final bileti' dedi. Başkan Hüseyin Maliz ise 'Takımımız Turgutlu'yu gururlandırdı. Bu yolun sonu şampiyonluk olsun' ifadelerini kullandı.