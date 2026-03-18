Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı: 67 Yaşında Ölüm
Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı: 67 Yaşında Ölüm

Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı: 67 Yaşında Ölüm
18.03.2026 20:18
Bıçaklı saldırıya uğrayan 67 yaşındaki H.H.C. hastanede hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 67 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi İbramcı Parkı yakınındaki durakta dün otobüs bekleyen H.H.C'nin (67) karın bölgesinden bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili sortuşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.Ö. (34) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının, birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı: 67 Yaşında Ölüm - Son Dakika

Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi
Aydın’da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda Aydın'da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda
Tedesco’dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde ’Bartın çiftetellisi’, kimisinde ’Azdavaylı Safiye’ çalıyor İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
Ankara’dan “İran“ adımı Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor Ankara'dan "İran" adımı! Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor

20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
19:59
İngilizlerin kabusu Galatasaray
İngilizlerin kabusu Galatasaray
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
18:03
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
SON DAKİKA: Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı: 67 Yaşında Ölüm - Son Dakika
Advertisement
