Turgutlu\'da Cumhuriyet\'in 101\'inci Yılı Coşkuyla Kutlanacak

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla bir program düzenledi. Bu kapsamda 29 Ekim Salı günü, Cumhuriyet Korteji ile başlayacak kutlamalar, Dj Baran Zengin ve Betül Demir konserleriyle devam edecek.

Turgutlu Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yılını organizasyonlarla kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Salı günü saat 19.30'da Koza Parkı Kavşağı önünden hareket edecek Cumhuriyet Korteji ile başlayacak. Kortejin ardından Dj Baran Zengin, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda saat 20.00'de sahne alarak yurttaşlara eğlenceli anlar yaşatacak.

Betül Demir sevilen şarkılarıyla Cumhuriyet coşkusunu taçlandıracak

Cumhuriyet Konseri programı kapsamıında 29 Ekim Salı günü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sevilen şarkıcı Betül Demir sahne alacak.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Her milli bayramda olduğu gibi bu özel günde de Turgutlu'ya yakışan bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi kutlamalarımıza davet ediyorum; gelin Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşayalım" dedi.