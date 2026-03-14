Turgutlu'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
Turgutlu'da Kaçak Tütün Operasyonu

14.03.2026 11:53
12 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. 1,5 ton tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede kaçak tütünle doldurulmuş makaron üretimi yaparak piyasaya sürdükleri gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verdi. Manisa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılığın talimatıyla, önceden belirlenen 21 adrese 115 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde 1 ton 533 kilogram kıyılmış tütün, 235 bin 720 doldurulmuş makaron, 2 milyon 393 bin 203 boş makaron, 304 bin 603 sigara sarma kağıdı, 1600 filtreli ağızlık, 300 gram nargile tütünü, 7,5 kilogram kaçak çay, 9 cep telefonu, 8 sim kart, 9 sigara sarma makinesi, 6 sigara basım makinesi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, şarjör ve 4 bin 550 kilitli poşet, 3 kompresör, 3 ajanda, 2 terazi, hafıza kartı, 121 mükerrer tütün bandrolü ve tütün kurutmak için kullanılan fırın ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 12:58:36. #7.12#
