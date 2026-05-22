Turgutlu Belediyesi'nden Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Desteği

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla 26 Mayıs Salı günü ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek. Otobüs seferleri, 26 Mayıs Salı günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için de engelsiz yaşam aracı ile ulaşım imkanı sunulacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 0236 313 27 27 numaralı hattı arayarak talepte bulunabilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Bayramlar, birlik ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı zamanlardır. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kabristan ziyareti yapmak isteyen ancak ulaşım imkanı olmayan hemşehrilerimiz ve ayrıca özel gereksinimli bireylerimiz için engelsiz yaşam aracımızla Turgutlu ve Irlamaz mezarlıklarına ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağız. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.