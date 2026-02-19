İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu-Akhisar bölümünde sağanak sonrası sel meydana geldi. Yol kenarındaki bir çiftlikte bulunan iki köpek de selin ortasında mahsur kaldı. Yoldan geçen bir kamyon şoförü de durumu fark edince, hayvanseverlere haber verdi. İhbarla harekete geçen bir sivil toplum kuruluşunun ekipleri, mahsur kalan köpekleri kurtardı. Köpeklerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Turgutlu'da Mahsur Kalan 2 Köpek Kurtarıldı
