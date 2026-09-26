Turgutlu'da okul yakınında tüfekle ateş açıldı, 11 kişi yaralandı, 7 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında tüfekle ateş açılması sonucu 11 kişinin yaralandığı saldırıda, olayı gerçekleştiren H.O., annesi, babası, dedesi, kuzeni, fişekleri satın aldığı av bayii işletmecisi ile bir arkadaşının aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.