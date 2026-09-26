Turgutlu'da okul yakınında tüfekle ateş açıldı, 11 kişi yaralandı, 7 kişi tutuklandı

Turgutlu'da okul yakınında tüfekle ateş açıldı, 11 kişi yaralandı, 7 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında tüfekle ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin aralarında H.O., annesi, babası, dedesi, kuzeni, av bayii işletmecisi ve bir arkadaşının bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı; 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında tüfekle ateş açılması sonucu 11 kişinin yaralandığı saldırıda, olayı gerçekleştiren H.O., annesi, babası, dedesi, kuzeni, fişekleri satın aldığı av bayii işletmecisi ile bir arkadaşının aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?