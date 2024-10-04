Turgutlu'da Sokak Hayvanlarına Destek Projesi Başlatılıyor - Son Dakika
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Turgutlu'da Sokak Hayvanlarına Destek Projesi Başlatılıyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklarla bir araya gelerek sokak hayvanlarına yönelik projeler hakkında bilgi verdi ve vatandaşları sahiplenmeye davet etti.

04.10.2024 15:18
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(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolasıyla gerçekleşen etkinlikte, Başkan Akın, öğrencilerle Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi'ni ve Geçici Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti. Akın, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarının sahiplenmesi ile ilgili on gün içerisinde lansman toplantısı yapacağız, çok ciddi bir proje geliştirdik" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından sokakta yaşayan can dostların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için hizmete açılan Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi ve Geçici Hayvan Bakım Evi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde özel misafirlerini ağırladı. Düzenlenen program kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi ve Geçici Hayvan Bakım Evi'ni inceleyen Başkan Çetin Akın, hayvansever öğrencileri sokak hayvanlarına verilen hizmetler hakkında bilgilendirdi. Farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte Başkan Akın ve öğrencilere, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık ve belediye personeli eşlik etti.

" Manisa'da mama üretimi yapan tek belediyeyiz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vatandaşları can dostlara sahip çıkmaya davet ederek, "4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü. Biz de bugüne özel çocuk Kültür Sanat Merkezindeki öğrencilerimizle barınağımızı ziyaret ettik. Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi'mizde Manisa'da mama üretimi yapan tek belediyeyiz. Bu tesisimizde günlük 200 kilogram mama üretimi yapılmakta ve 200 kapasiteli bir hayvan barınağımız var. Bugün itibariyle de 100 köpeğimiz, 4 tane de kedimiz var. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sokak hayvanlarının sahiplenmesi ile ilgili on gün içerisinde lansman toplantısı yapacağız, çok ciddi bir proje geliştirdik. Bunu halkımızla paylaşacağız. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi sokakta yaşayan, bize dertlerini anlatamayan dostlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da Sokak Hayvanlarına Destek Projesi Başlatılıyor - Son Dakika

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