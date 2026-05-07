Turgutlu'da Sosyal Yaşam Alanları Artıyor

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstasyonaltı Mahallesi'nde Tandır Evi'nin yapımına devam ederken, Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi'ne de kadınlar için ayrı bir bölüm kazandırılıyor.

Turgutlu Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarına kent genelinde devam ediyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyonaltı Mahallesinde Tandır Evi yapım çalışmaları yürütülürken; Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi'ne ise kadınların taziyelerini daha rahat ve uygun koşullarda gerçekleştirebileceği bölüm kazandırılıyor.

Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalarla hem mahalle kültürünün yaşatılması hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak alanların oluşturulması hedefleniyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak, vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

"Ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Her mahallemizin ihtiyacını dikkatle takip ediyor, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstasyonaltı Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz Tandır Evi, hem mahalle kültürünü yaşatacak hem de hemşehrilerimizin rahat ve temiz bir ortamda ekmeklerini yapabilecekleri bir ortam olacak. Mustafa Kemal Mahallemizdeki taziye evimize kazandırdığımız kadın bölümüyle de kadınların daha rahat ve uygun bir ortamda taziyelerini gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Turgutlu'muzun her noktasına eşit hizmet götürmek için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.