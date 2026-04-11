Turgutlu'da Traktör Kazası: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde eğimli arazide devrilen traktördeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Turgutlu'nun kırsal Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli Mevkisi'nde meydana geldi. Bahçeden eve dönmek üzere ailesiyle yola çıkan Mehmet Gökçen'in (72), kontrolünü yitirdiği traktör, eğimli arazide devrildi. Gökçen ile yanındaki eşi Emine Gökçen (69) ve oğlu Rıfat Gökçen (41) traktörün altında kalıp, hayatlarını kaybetti. Aileye ulaşamayan komşuları jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı çalışmada, sabah saatlerinde Gökçen ailesinin fertlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet ve Emine Gökçen çifti ile oğulları Rıfat Gökçen'in cenazeleri, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ve mahalleli yasa boğuldu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Turgutlu, Güvenlik, Manisa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:23:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.