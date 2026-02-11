Turgutlu'da "Üzüm Kızı" Sergisi Kapılarını Açtı - Son Dakika
Turgutlu'da "Üzüm Kızı" Sergisi Kapılarını Açtı

11.02.2026 11:44  Güncelleme: 13:03
Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Üzüm Kızı' resim sergisi, eski belediye binasında sanatseverlerle buluştu. Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'nun artık kültür, sanat ve sporla anılmasını istediklerini belirtti.

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Üzüm Kızı" resim sergisi, eski belediye binasında kapılarını açtı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu artık kültürle, sanatla ve sporla anılsın istiyoruz. Bu anlamda da görev yaptığımız süre içerisinde çok ciddi gayretler gösterdik" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından Proximart iş birliğiyle düzenlenen "Üzüm Kızı" resim sergisi, eski belediye binasında kapılarını açtı. Küratörlüğünü Özer Ulukaya'nın, koordinatörlüğünü ise Rümeysa Yılmaz'ın üstlendiği sergide; Filiz Hallıoğlu, Gülten Şahin, Münteha Çağatay, Gülümay Çiraz, Gültekin Rüzgar, Hayriye Sır, Leyla Afacan Kodaman, Nuray Ekim Atmaca, Rana Sirkecioğlu, Turgut Akarsu, Rümeysa Yılmaz ve Sema Barlas'ın eserleri yer aldı. Üzüm Kızı sergisi, 13 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Turgutlulu sanatseverleri ağırlayacak.

"Turgutlu kültürle, sanatla ve sporla anılsın istiyoruz"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu, sanayisi ve tarımıyla anılan bir ilçe ama biz, buna son dönemlerde bir katkı daha sunup artık kültürle, sanatla ve sporla anılsın istiyoruz. Bu anlamda da görev yaptığımız süre içerisinde çok ciddi gayretler gösterdik. Bu gayretlerin sonucunda da meyvelerini yemeye başladık. Turgutlu'muzda çok güzel bir sergiye imza attık. Üzüm Kızı sergisinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Turgutlu Belediyesi olarak bu tarz etkinliklere ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Turgutlu'muza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Turgutlu'da iki farklı etkinliği eş zamanlı olarak düzenledik"

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ise "İlçemizin tarımı ve sanayisi yanında sanatla da anılması açısından önemli bir sergi. Gerek bizlerin, gerekse Turgutlu Belediyesinin destekleriyle devamının gelmesini diliyorum. Turgutlu'muz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Üzüm Kızı sergisinin Küratörü Özer Ulukaya da "Turgutlu'da iki farklı etkinliği eş zamanlı olarak düzenledik. Bir tanesi 'Sanat İyileştirir' atölyesi bir diğeri de açılışını yaptığımız 'Üzüm Kızı' resim sergisi. Ev sahipliği ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Çetin Akın ve ekibine, Kaymakamımız Selami Kapankaya ile sanatseverlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da 'Üzüm Kızı' Sergisi Kapılarını Açtı - Son Dakika

Turgutlu'da "Üzüm Kızı" Sergisi Kapılarını Açtı
