Turgutlu'da 'Yakından Kumanda 2' Oyunu Tiyatroseverlerden Tam Not Aldı - Son Dakika
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Turgutlu'da 'Yakından Kumanda 2' Oyunu Tiyatroseverlerden Tam Not Aldı

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi tarafından sahnelenen 'Yakından Kumanda 2' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Gönül Özkaradayı'nın yazıp yönettiği tek perdelik komedi, televizyon dünyasının popüler programlarına mizahi bir bakış açısı sunarak keyifli anlar yaşattı.

24.02.2025 11:21  Güncelleme: 12:19
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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Lise ve Yetişkin Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen "Yakından Kumanda 2" oyunu, tiyatroseverlerden tam not aldı. Tek perdelik komedi oyunu, salonu dolduran izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Lise ve Yetişkin Tiyatro Ekibi'nin tiyatroseverlerle buluşturduğu "Yakından Kumanda 2" oyunu, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü. Gönül Özkaradayı'nın yazıp yönettiği oyunda, televizyon dünyasının popüler programları mizahi bir bakış açısıyla sahneye taşındı.

Oyunun sonunda Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık, başarılı performanslarından dolayı yazar ve yönetmen Gönül Özkaradayı'ya çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Atatürk Kültür Merkezi Lise ve Yetişkin Tiyatro Ekibimizin sahnelediği 'Yakından Kumanda 2' oyunu büyük bir ilgiyle izlendi. Sanata ve tiyatroya gönül veren izleyicilerimize ve oyunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da 'Yakından Kumanda 2' Oyunu Tiyatroseverlerden Tam Not Aldı - Son Dakika

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