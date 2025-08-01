Turgutlu\'da Yangın Kontrol Altında

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki makilik ve zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Turgutlu'nun kırsal Dalbahçe Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda bugün saat 19.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Vatandaşlar da, traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru ilerleyen yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönüm alanda meyve bahçesi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun da söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.