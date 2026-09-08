Turgutlu\'nun kurtuluş mücadelesi \'Küllerinden Doğan Kasaba\' oyunuyla sahnede anlatıldı

(MANİSA) - Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan "Küllerinden Doğan Kasaba" tiyatro oyunu, Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Salonun tamamen dolduğu gösteride, kentin işgal yıllarından kurtuluşuna uzanan tarihi sahneye taşındı.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Ekrem Gürel Kültür Merkezi tiyatro ekipleri tarafından hazırlanan "Küllerinden Doğan Kasaba" seyirciyle buluştu. Kentin yaşadığı işgal yıllarını, verilen kurtuluş mücadelesini ve yeniden ayağa kalkışını konu alan oyun, yoğun ilgi gördü.

Yazarlığını Aysel Baylan Buruk'un yönetmenliğini ise Aysel Baylan Buruk ve Gönül Özkaradayı'nın üstlendiği oyunda salonu dolduran izleyiciler, kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan kurtuluş hikayesini tiyatro sahnesinde izledi.

"KURTULUŞ GÜNÜN KUTLU OLSUN TURGUTLU'M"

Oyunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, eşi Semra Maliz, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri de izledi. Başkan Akın, gösterimin ardından oyuncuları ve oyunun hazırlanmasında emeği geçen ekibi tebrik etti.

Akın, "Tiyatro ekibimizin büyük emekle hazırladığı 'Küllerinden Doğan Kasaba' oyununu hemşehrilerimiz ile birlikte izledik. Atalarımızın verdiği mücadeleyi, bu toprakların hangi bedeller ödenerek vatan olduğunu ve Turgutlu'muzun küllerinden nasıl yeniden doğduğunu bir kez daha yüreğimizde hissettik. Bu güzel eseri ortaya çıkaran değerli oyuncularımıza, salonumuzu doldurarak bu anlamlı geceyi bizimle paylaşan kıymetli hemşehrilerime ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Kurtuluş Günün kutlu olsun Turgutlu'm" diye konuştu.