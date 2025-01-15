Turgutlu'ya Modern Spor ve Kültür Sanat Merkezleri Geliyor - Son Dakika
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Turgutlu'ya Modern Spor ve Kültür Sanat Merkezleri Geliyor

Turgutlu\'ya Modern Spor ve Kültür Sanat Merkezleri Geliyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, inşaatı devam eden Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi projelerini yerinde inceledi ve kısa süre içerisinde bu modern tesislerin tamamlanacağı müjdesini verdi.

15.01.2025 17:00  Güncelleme: 18:20
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(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, inşaat çalışmalarının devam ettiği projeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi ile Selvilitepe Spor Kompleksi alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Akın, "Kısa bir süre sonra kentimiz modern bir spor kompleksi ile kültür sanat merkezine kavuşacak" dedi.

Turgutlu Belediyesi, proje ve yatırımlarına devam ediyor. Belediye Başkanı Çetin Akın, eş zamanlı olarak devam eden Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi ile Selvilitepe Spor Kompleksi proje alanlarında incelemelerde bulundu.

"Kentimiz için üretmeye devam ediyoruz"

Akın, "Yapımında sona gelinen Selvilitepe Spor Salonu ve Yüzme Havuzu ile Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezimiz inşaat çalışmalarını Başkan Yardımcımız Evren Erbaş Ser ile birlikte inceledik. Kısa bir süre sonra kentimiz modern bir spor kompleksi ile kültür sanat merkezine kavuşacak. Kentimiz için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'ya Modern Spor ve Kültür Sanat Merkezleri Geliyor - Son Dakika

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