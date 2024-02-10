Turgutluspor-Karşıyaka Maçında Olaylar: 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Turgutluspor-Karşıyaka Maçında Olaylar: 4 Kişi Yakalandı

Turgutluspor-Karşıyaka Maçında Olaylar: 4 Kişi Yakalandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan Turgutluspor-Karşıyaka maçında çıkan olaylar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, taraftarlar arasında yaşanan olaylara müdahale etti.

10.02.2024 19:01
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TFF 3. Lig 2. Grup'taki Turgutluspor- Karşıyaka maçında taraftarlar arasında çıkan olaylarla ilgili 4 kişi yakalandı.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki ekibin mücadelesi öncesi ve sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti.

Olaylarla ilgili 4 taraftar gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Turgutluspor-Karşıyaka Maçında Olaylar: 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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