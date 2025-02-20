Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Basri Akar idaresindeki 60 AET 039 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Emre Sevgi yönetimindeki 60 VA 718 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Akar ile aynı araçtaki İkramiye Akar ve Emre Sevgi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Turhal'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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