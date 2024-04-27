Turist Rehberliği ve Seyahat Acenteleri İçin Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Turist Rehberliği ve Seyahat Acenteleri İçin Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Turist Rehberliği ve Seyahat Acenteleri İçin Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin yeni düzenlemeler getiren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, turist rehberliği yapabilmek için belirli şartları sağlamak gerekmektedir. Ayrıca, seyahat acenteleri müşterileri bilgileri dışında başka bir işletmeye yönlendirirse cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

27.04.2024 10:41
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(ANKARA) -Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin yeni düzenlemeler getiren "Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, turist rehberliği ve mesleğe kabul için Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra turizm sektörünün ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği hallerde belirlenen bölgelerde, yönetmelikle kurs ve sınavlara ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programını başarıyla tamamlamak şartı aranacak. Turist rehberliği şartları arasında Bakanlık tarafından belirlenen yabancı dillerden birinde, mesleğe kabul sınavına başvuru tarihinden önceki son beş yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 75 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından YDS'ye eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında bu puana denk yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak; Bakanlığın sınav yapılmasını istediği yıl içerisinde ÖSYM tarafından sınav takvimine alınmayan dillerde ise Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmak şartı da bulunuyor.

Turist rehberi olabilmek için ayrıca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak şartı yanında devletin devletin güvenliğine karı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak şartı da aranacak.

Kanuna göre, Çince başta olmak üzere turizm potansiyelini karşılamak amacıyla Bakanlıkça kültür ve turizm politikaları doğrultusunda belirlenecek Uzak Doğu dillerindeki üniversitelerin turizm rehberliği bölümleri dışında lisans eğitimini tamamlamış adaylar için Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programını tamamlama şartı aranmayacak.

Seyahat acenteleri müşterileri bilgileri dışında başka bir işletmeye gönderirse hem belgeleri iptal edilecek hem de 5 yıl süreyle acentelik yapamayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turist Rehberliği ve Seyahat Acenteleri İçin Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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