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"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Kayseri'de mola verdi, yolcular şehrin tarihi mekanlarını gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk seferine çıkan "Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin dönüş yolunda verdiği turistik molalardan birinin Kayseri'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekspresin tarihi ve turistik 1051 kilometrelik güzergahında Kayseri için ayrılan 3 saatlik mola süresinde yolcular, farklı medeniyetlere ait tarihi yapıları görme imkanı bulurken, Kayseri Kalesi, Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Şifahanesi'nde faaliyet gösteren Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezdi.

Dönemin önemli eserlerini yakından görme fırsatı bulan ziyaretçilere, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.