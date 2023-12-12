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Turistik Doğu Ekspresi, sezonun ilk seferiyle Erzurum'a ulaştı - Son Dakika
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Turistik Doğu Ekspresi, sezonun ilk seferiyle Erzurum'a ulaştı

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan başlayarak Kars'a doğru yolculuğuna devam ederken, yaklaşık 24 yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı. Yolcular, Erzurum'da tarihi mekanları gezecek ve ardından Kars'a hareket edecek. Turistik Doğu Ekspresi, bölge turizmine ciddi katkı sağlıyor ve toplamda 84 tren seferi yapılması planlanıyor.

Turistik Doğu Ekspresi, sezonun ilk seferiyle Erzurum\'a ulaştı
12.12.2023 - 19:35,
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Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 24 yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 17.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Seyahat acenteleri koordinesinde davul, zurna, aşıklar ve bar ekibinin gösterisiyle karşılanan yolculara karanfil ve kente özgü kadayıf dolması verildi.

"Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları mola süresinde Erzurum Evleri, Erzurum Kalesi ile saat kulesi, Çifte Minareli Medrese, Atatürk Evi, Kongre Binası ve Taşhan olarak bilinen Rüstem Paşa Bedesteni gibi tarihi mekanları gezecek.

Yaklaşık 24 saatlik yolcuğun ardından 17.00'de Erzurum Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 3 saatlik molanın ardından 20.00'de Kars'a hareket edecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, "Turistik Doğu Ekspresi"nin sezonun ilk seferi için heyecanlı olduğunu söyledi.

Yıl içinde toplam 84 tren seferinin yapılacağını belirten Şenol, "Turistik Doğu Ekspresi, bölgemize son zamanlarda çok ciddi ivme kazandırdı. Var olan kış turizmimizi daha da hareketlendirerek bölge esnafımıza çok ciddi katkı sağlayan bir destinasyon halini aldı." dedi.

Şenol, trenle gelen turistlerin bütün bölgeyi kapsayan geziler yaptığını ifade ederek, "Sadece Erzurum ve Kars olarak algılamak yanlış olur. Bundan faydalanan yan illerimizde mevcut. Çünkü turistler geliş rotalarına buraları da dahil ederek, bölgemizde 2, 3, 4, 5 günlük programlar yaparak huzurlu bir şekilde memleketlerine geri dönüyorlar. Resmi verilere göre 84 tren sefer yapılacak. Tahminimize göre yaklaşık da 13 ila 16 bin civarında misafirimizi, yataklı turistimizi ağırlayacağız anlamına geliyor." diye konuştu.

Yolculardan Sevilay Çınar Yastutan da uzun zamandır bu yolculuğu yapmak istediğini belirterek, Ankara'dan törenle uğurlandıklarını, trenin hijyen kurallarına bağlı olarak donatıldığını, mola verdikleri yerlerde güzel şekilde karşılandıklarını söyledi.

Eşi ve çocuğuyla İzmit'ten yolculuğa katılan Mehmet Serdar Uğur ise keyifli bir yolculuk yaptıklarını dile getirerek, "Uzun zamandır bu yolculuğa çıkmak istiyorduk. İlk sefer olması da bizim için tesadüf oldu. Erzurum'da çok güzel karşılandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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