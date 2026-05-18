18.05.2026 22:31
Antalya'da düzenlenen eğitimde gazetecilere turizm alanında bilgi ve deneyimler aktarıldı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya Şubesi (EMD) ile Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) işbirliğiyle düzenlenen "Turizm Haberciliği Eğitimi" tamamlandı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, kentte görev yapan gazeteciler ile kurumların basın birimlerinde çalışanlar yer aldı. Eğitimde, turizm alanında uzman isimler sektörde edindiği deneyimleri paylaştı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, turizm sektörüne ilişkin haberi halkın doğru anlayabilmesi için konunun kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Hacısüleyman, gazetecilerin haberin konusunu detaylı araştırmaları ve titizlikle yazmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, turizm sektöründe yapılan yatırım ve hizmetlerin duyurulması açısından gazetecilerin önemli olduğunu söyledi.

Gazetecileri "turizmcilerin sesi" olarak tanımladığını anlatan Yağcı, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gazetecilere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bilgi aktarımını doğru yaptığımız sürece, gazeteciler de bunu doğru aktardığı sürece sektöre büyük katkılar sağlanacaktır." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizm haberlerinde en ufak hatanın yanlış algılara sebep olabileceğini, haber yapılırken bilinçli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

AGC Başkanı İdris Taş da eğitimlerde akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin ders verdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, soru-cevap etkinliğinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

