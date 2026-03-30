Turizmde Yeni Stratejiler Belirlendi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde düzenlenen Yönetim ve Danışma Kurulu toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya Bakan Ersoy'un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal ve Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler'in yanı sıra sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda sektörün mevcut görünümü, pazarlama stratejileri ve hedef pazarlar doğrultusunda atılacak adımlar masaya yatırıldı. Turizm çeşitliliğinin artırılması ve uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesine yönelik politikalar değerlendirildi. Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen Danışma Kurulu toplantısında ise sektör paydaşlarının görüş ve önerileri ele alındı. Toplantıya; TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, POYD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Gümrükçü, TUROYD Onursal Başkanı Ali Can Aksu, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TYD Başkanı Oya Narin, TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer katıldı. Toplantılarda, turizmde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek uygulamalar, yeni iş birlikleri ve sahadan gelen talepler doğrultusunda geliştirilecek projeler değerlendirildi. Küresel gelişmelerin turizm hareketliliğine olası etkileri de gündemde yer aldı. Türkiye'nin turizmde istikrarını koruması, risklere karşı dayanıklılığını artırması ve sektörün dinamizmini sürdürmesine yönelik adımların ele alındığı toplantılarda, elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi için çalışmaların tüm paydaşların katkısıyla sürdürüleceği vurgulandı.