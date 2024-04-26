Türk Amerikan Ticaret Odası, Türk kökenli girişimcileri ve ABD'li iş insanlarını bir araya getirdi - Son Dakika
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Türk Amerikan Ticaret Odası, Türk kökenli girişimcileri ve ABD'li iş insanlarını bir araya getirdi

Türk Amerikan Ticaret Odası, Türk kökenli girişimcileri ve ABD\'li iş insanlarını bir araya getirdi

Türk Amerikan Ticaret Odası (TACCS) tarafından Florida'da düzenlenen törende, Türk kökenli girişimciler ve ABD'li iş insanları bir araya geldi. Törene Türkiye'nin Miami Başkonsolosu, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Florida eyaletinin çeşitli bölgelerinin belediye başkanları da katıldı. TACCS'ın kuruluşuyla birlikte bölgedeki ticari diplomasinin yeni bir döneminin başladığı vurgulandı. TACCS Başkanı, Amerikan iş insanlarının Türkiye'ye yönelik yatırımlarını arttırmalarında TACCS'ın önemli bir rol oynadığını belirtti.

26.04.2024 19:59
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NEW Türk Amerikan Ticaret Odasının (TACCS) Florida eyaletinde düzenlediği törende, Türk kökenli girişimciler ve ABD'li iş insanları bir araya getirildi.

TACCS'ın Miami'deki törenine Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, ABD Dışişleri Bakanlığı Yabancı Misyonlar Dairesi Başkan Yardımcısı Maria Suhr başta olmak üzere Florida eyalet senatörleri, North Miami Beach, North Bay Village ve Virginia Key bölgelerinin belediye başkanları, Miami Polis Departmanından, Güney Florida Hispanik Ticaret Odası ile Azerbaycan Amerikan Derneğinden davetliler katıldı.

ABD'nin güney bölgesindeki 16 eyalette farklı faaliyetlere imza atan TACCS'ın, "Birlikte Güçlenelim" temalı organizasyonunda konuşan Miami Beach Belediye Başkanı ve Ticaret Odası Başkanı Evan S. Piper "Türk Amerikan toplumunun kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını" vurgulayarak TACCS'ın kuruluşu ile "bölgelerindeki ticari diplomaside yeni bir dönemin başladığını" belirtti.

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Şahinol ise TACCS'ı, "temsil ettiği ticari vizyon ve pekiştirdiği kültürel diyaloglar için" tebrik etti.

TACCS Başkanı Erhan Çevikel, Amerikan iş insanlarının ve şirketlerinin "Türkiye'yi radarlarına koyduklarını", TACCS'ın da onların "doğru iletişim noktalarına ulaşmalarına yardımcı olduğunu" ve Türkiye'ye yönelik yatırımlarını arttırmalarında etkili olarak "Türk işletmelerine küresel pazarda rekabet avantajı sağladığının" altını çizdi.

"Young TACCS" programı ile geleceğin Türk Amerikan iş insanlarını yetiştirdikleri bilgisini paylaşan Çevikel, Miami Ticaret Ataşesi Ömer İnce'ye de TACCS'ın kuruluşu ve gelişimine yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Programda, Türk mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden baklava ve Türk kahvesi misafirlere ikram edilirken canlı müzik için Azerbaycanlı sanatçı Han Beyli ve Z Band sahne aldı.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Florida, Miami, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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