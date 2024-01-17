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Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 Üniversite Tarafından Hazırlanan Deneyleri Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 Üniversite Tarafından Hazırlanan Deneyleri Gerçekleştirecek

YÖK, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı 13 bilimsel deneyden 9'unun üniversiteler tarafından hazırlandığını duyurdu. Ankara, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, Üsküdar, Yıldız Teknik, Haliç ve Nişantaşı üniversitelerindeki bilim insanları, hazırladıkları deneylerden gelecek verileri heyecanla beklemeye başladı.

Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'nda 9 Üniversite Tarafından Hazırlanan Deneyleri Gerçekleştirecek
17.01.2024 - 18:07,
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı 13 bilimsel deneyden 9'unun üniversiteler tarafından hazırlandığını duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı kapsamındaki 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi'nin yöneticisi ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü doktora programı öğrencisi olan Ömer Ataş, Alper Gezeravcı'nın bilimsel danışmanlığını yapıyor. Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı 13 bilimsel deneyden 9'u üniversiteler tarafından hazırlandı. Ankara, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, Üsküdar, Yıldız Teknik, Haliç ve Nişantaşı üniversitelerindeki bilim insanları, hazırladıkları deneylerden gelecek verileri heyecanla beklemeye başladı.

ÜNİVERSİTELERİN HAZIRLADIĞI DENEYYER

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı, 8 üniversitenin imzasını taşıyan deneylerin başlıkları şöyle:

-Uzay Görevleri için Mikroalgal Yaşam Destek Üniteleri/ Boğaziçi Üniversitesi

-Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvula'nın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması/ Ege Üniversitesi

-Uzay Görevlerinde Bulunan Astronotların Metabolom/Transkriptomlarındaki Değişimlerin Analizi ve Ulusal Omik Veri Setlerinin Oluşturulması/ Ankara Üniversitesi,

-Uzay Misyonuna Katılan Bireylerde Radyasyona Maruz Kalmanın Kanser İçin Öncül Lezyonlar Olan Periferik Kandaki Miyeloid-Kökenli Baskılayıcı Hücrelere Etkisinin İncelenmesi/ Hacettepe Üniversitesi

-Mikroyerçekimi İlişkili Genetik Bilim Misyonu/ Üsküdar Üniversitesi

-Uzay Koşullarında Antarktika ve Ilıman Mikroalg Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması/ Yıldız Teknik Üniversitesi

-Solunum Sistemi Fizyolojisi İçerisinde Yapay Zeka Desteği ile Verilen Havanın Oksijen Seviyesini Hesaplayarak Düşük Yer Çekiminin Sebep Olduğu Rahatsızlıkların Tanımlanması/ Nişantaşı Üniversitesi

-Uzayda Yaşamaya Karşı Oluşan Hayati Tepkimelerin Vokal Kord Kaynaklı Değişimler ile Tespiti ve Düşük Yerçekimsizliğin Sebep Olduğu Rahatsızlıkların Ses Frekansları ile Tanımlanması/ Haliç Üniversitesi

-Mikro Yerçekimi Altında Bitkilerde CRISPR Gen Düzenleme Verimliliğinin Araştırılması/ Yıldız Teknik Üniversitesi

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÖĞRENCİLERİMİZİ MOTİVE EDECEK

Öte yandan YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin uzaya ilk astronotu gönderecek olmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Özvar, "Tarihi bir heyecan içindeyiz. Üzücü günlerin ardından büyük bir gururu milletçe yaşamaya hazırlanıyoruz. Bu gece ay yıldızımız ilk uzay yolcumuz ile birlikte uzaya çıkıyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı gururla uzaya uğurluyoruz. Başarılar Alper Gezeravcı. Türk üniversitelerinin yetiştirdiği havacılık ve uzay mühendisleri dünyanın saygın kurumlarında ve ülkemizin uzay çalışmalarında yer alıyor. Bu yolculuk özellikle onları ve halen eğitimlerini almakta olan öğrencilerimizi eminim ki gururlandıracak ve daha çok motive edecektir. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak olan Alper Gezeravcı üniversitelerimizin bazı önemli deneylerini gerçekleştirecek. Bu çalışmalar için de kendisine başarılar diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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Alper Gezeravcı, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 Üniversite Tarafından Hazırlanan Deneyleri Gerçekleştirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 Üniversite Tarafından Hazırlanan Deneyleri Gerçekleştirecek - Son Dakika
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