Türk Bakan'dan Ekvador Büyükelçisi ile Görüşme

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ekvador'un Ankara Büyükelçisi Pedro Jose Vintimilla Vega'yı bakanlıkta ağırladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki tarım, su ve ormancılık alanlarındaki muhtemel iş birlikleri ele alındı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekvador Büyükelçisi Vega ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Yumaklı, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin değerlendirildiğini ifade etti.

Paylaşımında Büyükelçi Vega'ya teşekkür eden Yumaklı, Türkiye ile Ekvador arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni etti.