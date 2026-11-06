Türk bayrağına hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli Sakarya'da gözaltına alındı

Türk bayrağına hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli Sakarya'da gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Valiliği, Serdivan'da Gölpark'taki Türk bayrağına sosyal medyada hakaret ve küfür içeren ifadeler kullanan şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Valiliğe göre şüpheli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı söylemlerde de bulundu ve adli işlemler sürüyor.
Sakarya'da sosyal medyadan Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark alanındaki Türk bayrağına yönelik sosyal medya mecralarında hakaret ve küfür içerikli ifadeleri kullandığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu belirlenen şüpheliyle ilgili güvenlik birimlerince çalışma başlatıldığı belirtildi.
Çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, zanlı hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA
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