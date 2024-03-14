Türk Bilim Adamı Yerli Cihazıyla ABD'li Teknoloji Devine Rakip Oldu

Türk bilim adamı ürettiği cihaz ile ABD'li teknoloji devine rakip oldu
ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu'nun ithal cihazlara alternatif olarak ilk defa yerli 'Nanoteknolojik Kuantum Verım/Ipce' cihazı üretti. Bu sistemin şu anda ülkede üretilmediğini dile getiren Yakuphanoğlu, dünyadaki en güçlü rakibin ise Amerikalı bir firma olduğunu ifade etti.
Fırat Teknokentte kurduğu Fytronix Yüksek Teknoloji şirketinde teknolojik ürün geliştiren FÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu'nun çalışmaları ilgi odağı olurken ürettiği cihazlar bir çok ülkeye ihraç edildi. Gelişen teknolojiyi takip eden Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, foto sensörlerin elektriksel özelliklerini analiz etmede kullanılan bir sistem üretmek ve geliştirmek için Ar-Ge çalışmasına başladı. Prof. Dr. Yakuphanoğlu, ekibiyle birlikte 2 yıllık çalışmanın ardından yüksek teknoloji üretiminde kullanılan 'Nanoteknolojik Kuantum Verım/Ipce' cihazını üretti. Yakuphanoğlu, ilk cihazı Hindistan'a ihraç etti.
"Bu sistem şu anda ülkemizde üretilmemektedir
Cihaz hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, " Yapmış olduğumuz bu sistem; özellikle güneş pillerinin fotonik aygıtların ve foto sensörlerin elektriksel özelliklerini analiz etmede kullanılan bir sistem. Bu sistemle herhangi bir güneş pilinin, foto sensörün, foto diyotun elektriksel özelliklerini fotovoltaik özelliklerini ve iletkenlik özelliklerini çok kolaylıkla analiz edilebiliyor. Cihazın yeni üretilen bir güneş pilinin veya bir fotodiyotun veya fotosensörün foton tepki özelliğini dalga boyuna bağlı olarak foto akım ve iletkenlik ölçümlerini ölçer. Bu sistem ile, özellikle yüksek teknolojik uygulamalarda kullanıldığında ve üretilen aygıtın hangi dalga boyuna cevap vereceğini test ediliyorsunuz. Bu sistem şu anda ülkemizde üretilmemekte. Dünyadaki en güçlü rakip, Amerika'da bir firma " dedi.
Cihaz üretiminde özellikle optik ve fotonik alanda yüksek teknoloji bilgi gerektiğini ifade eden Yakuphanoğlu, "Bu cihaz, dünyanın en kompleks cihazlarından biri. Bunun üretimi için de elektro-optik ve fotonik teknolojisinin iyi bilinmesi gerekiyor. Biz bu sistemi özellikle optoelektronik ve fotonik aygıtlar üreten şirketler, üniversitede çalışan bilim insanları, AR-GE yapan şirketler ve üretim yapan diğer firmalar için ürettik. Bu cihazı ülkemizde üretim yapan firmalar, üniversiteler, ARGE şirketleri yurtdışından satın alıyorlar. Şu anda ülkemizde ileri teknoloji ürünü üretmek istiyorsak, üretimimizde ve araştırmalarımıza da ileri teknoloji ürünlerini analiz eden sistemlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
"Güneş pili uygulamalarında kullanılabilir"
Cihazın kullanıldığı alanlar hakkında bilgi veren Yakuphanoğlu, " Mevcut kullandığımız sistem özellikle güneş pili uygulamalarında kullanılabilir. Bir güneş pili üreteceğiniz zaman, güneş pilinin veya foto diyotun güneşe vereceği tepkiyi analiz etmek istiyorsanız kesinlikle bu cihazın yardımıyla bütün analizleri yapmak zorundasınız. Bu cihaz fotovoltaik ve opto elektronik uygulamalarında kullanılabilir. Biz bu sistemi yeni teknoloji ile ürettik ve ilk olarak bu ürünü, şu anda yurtdışına gönderiyoruz. Cihazın gittiği ülke ise Hindistan. Bu cihazlar özellikle yüksek teknolojiyi geliştiren ülkelerde üretilmekte. Şuana kadar üretmiş olduğumuz 35'inci cihaz. Biz bu cihazları hem ülkemizdeki bilim insanlarının ve özel şirketlerin hizmetine hem de yurtdışında farklı ülkelerdeki üniversitelerin hizmetine sunmaktayız. Aynı zamanda yurtdışında ileri teknoloji üreten şirketler bile bizim bu cihazlarımızı alıp kendi ülkelerinde AR-GE ürünleri geliştirip teknolojiye katkı sağlamaktadırlar" diye konuştu.
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