Türk dağcılar, Filistin'e destek için Gürcistan'daki Kazbek Dağı'na tırmandı

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Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF)'na bağlı 5 kişilik dağcı grubu, Filistinlilere destek amacıyla Gürcistan'daki 5 bin 54 rakımlı Kazbek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Saatlerce süren zorlu bir tırmanışın ardından karla kaplı Kazbek Dağı'nın zirvesine ulaşan dağcılar, 5 bin 54 rakımda "Özgür Filistin için Soykırımı Durdurun." yazılı bir pankart açtı.

Zirvede Türk ve Filistin bayrakları da açan grup üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Dağcılardan Çağrı Gedikoğlu, Filistin'de insanlık onurunun ayaklar altına alındığını söyledi.

Buna seyirci kalmamak için tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirten Gedikoğlu, "Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdur coğrafyaların sesi olmak istedik. Filistin'de insanlık onuru ayaklar altına alıyor ve İsrail'in resmen soykırım yapıyor. Buna dikkat çekmek için bugün Kafkasların en yüksek zirvelerinden olan Gürcistan'daki Kazbek Dağı'nın zirvesine tırmandık." dedi.