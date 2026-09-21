Türk Diline Hizmet Ödülleri 25 Eylül'de 94. Dil Bayramı'nda TDK tarafından verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Diline Hizmet Ödülleri 25 Eylül'de 94. Dil Bayramı'nda TDK tarafından verilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dil Kurumu, 2026 Türk Diline Hizmet Ödülleri'ni 25 Eylül'de 94. Dil Bayramı'nda verecek. Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun, Doç. Dr. Menent Shukrieva, Türkmeneli Televizyonu ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ödül almaya değer görüldü.

Türk Dil Kurumunun (TDK), Türkçenin korunması, geliştirilmesi, bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve Türk dünyasında yaşatılmasına katkı sunan kişi ve kurumları onurlandırdığı "Türk Diline Hizmet Ödülleri" 25 Eylül'de sahiplerine takdim edilecek.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türk Diline Hizmet Ödülleri Töreni, "94. Dil Bayramı"nda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türkçenin korunması, zenginleştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmaların görünür kılınmasının amaçlandığı tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat katılımıyla 1932'de toplanan Birinci Türk Dili Kurultayının yıl dönümü olan "Dil Bayramı"na denk gelen 25 Eylül Cuma günü yapılacak.

Törende, Türk dilinin güçlü söz varlığının ve zenginliğinin yaşatılmasına yönelik üstün gayret gösteren kişi ve kurumlara Türk Diline Hizmet Ödülleri takdim edilecek.

Bu kapsamda, akademik çalışmalarıyla Türkçenin gelişimine katkı sunan Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun, Balkanlar'da Türk dili mirasının yaşatılmasına yönelik çalışmalarıyla Doç. Dr. Menent Shukrieva, Türk dünyasının sesini uluslararası alanda duyuran Türkmeneli Televizyonu ile Türkoloji ve dil araştırmaları alanında önemli çalışmalara ev sahipliği yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2026 yılı "Türk Diline Hizmet Ödülleri"ni almaya değer görüldü.???????

Kaynak: AA
Ankara ÜniversitesiTürk Dil KurumuKültür SanatLeyla UzunKültürEğitimGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
15:48
Öpücüklerle belgelenmişti Milli çiftin aşkı bitti mi
Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
15:02
Kurtlar Vadisi’ndeki “Kazım Kaşifoğlu“ ifadeye çağrıldı
Kurtlar Vadisi'ndeki "Kazım Kaşifoğlu" ifadeye çağrıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 16:02:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Türk Diline Hizmet Ödülleri 25 Eylül'de 94. Dil Bayramı'nda TDK tarafından verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement