Türk Dünyası Gençlik Buluşması sona erdi, ikincisi 2027'de Kayseri'de toplanacak - Son Dakika
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Türk Dünyası Gençlik Buluşması sona erdi, ikincisi 2027'de Kayseri'de toplanacak

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Türk Dünyası Gençlik Buluşması sona erdi, ikincisi 2027\'de Kayseri\'de toplanacak
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Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması sona erdi, 11 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede Orhun Değişim Programı'nın bütçesinin artırılması ve ikinci buluşmanın 2027'de Kayseri'de yapılması gibi öneriler yer aldı.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının koordinasyonunda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, "Ortak Miras, Tek Yürek" temasıyla düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması sona erdi.

Bir otelde düzenlenen ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) üye ve gözlemci ülkelerinden, dünyanın dört bir yanındaki Türk topluluklarından ve Türkiye'nin 81 ilinden gençleri bir araya getiren buluşmanın kapanış programı yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen programda, Türk Dünyası Gençlik Buluşması sonuç bildirgesi açıklandı.

Sonuç bildirgesinde, buluşmanın Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen akademisyenlerin, büyükelçilerin, medya mensuplarının ve 400'ü aşkın üniversite öğrencisinin katılımıyla tarihi bir istişare zemini oluşturduğu belirtildi.

Gençliğin Türk dünyasının ortak geleceğinin şekillendirilmesinde etkin rol üstlendiği anlayışıyla yürütülen oturumlar sonucunda belirlenen 11 maddelik sonuç ve önerilere yer verilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Orhun Değişim Programı'nın geliştirilmesi ve bütçesinin artırılması, Türk Üniversiteler Birliğinin (TURKUNIB) çalışma usul ve mekanizmalarının daha işlevsel hale getirilmesi, buluşmaya katılan üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin belirlenmesi, bu temsilciler aracılığıyla iletilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi, bilim, yapay zeka ve inovasyon alanlarında 'Dijital İpek Yolu' işbirliğinin ve genç girişimcilik ağlarının geliştirilmesi, kültürel mirasın sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması, genç diplomat programlarının geliştirilmesi ve kamu diplomasisinde gençlerin katılımının artırılması.

Geleneksel medya alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak iletişim hafızasının oluşturulması, ortak müzik ve sanat üretiminin dijital platformlarda yaygınlaştırılması ve Türk dünyası gençleri arasında kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin, gençlik kamplarının ve saha işbirliklerinin geliştirilmesi, ikinci 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın 2027'de Kayseri'de gerçekleştirilmesi, TDT ülkelerinin vatandaşlığını haiz veya Türk soylu futbolcuların, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde taraf devletlerin ulusal liglerinde yerli statüsünde kabul edilmesine yönelik mevzuat ve uygulama çalışmalarının başlatılması."

Bildirgenin duyurulmasının ardından programda, Özbekistan'dan Müzik Bolalar grubu sahne aldı, Kırgızistanlı sanatçı Gülzade Ryskulova ile Özbekistanlı sanatçı Meftuna Holmuratova konser verdi.

Konserin ardından Kürşad Zorlu, öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Kaynak: AA
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