Türk Dünyasında Kadın: Ekonomik Dönüşüm ve Kalkınma Sempozyumu Başladı

Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nün, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü iş birliğiyle bu yıl ikincisini düzenlediği 'Türk Dünyasında Kadın: Ekonomik Dönüşüm ve Kalkınma' adlı uluslararası sempozyum başladı. Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve eşi Gülay Sözbir, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, protokol üyeleri, Türk dünyasından parlamento üyeleri ve akademisyenler, araştırmacılar ile Düzce Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Prof. Dr. Sibel Bayram, geçen yılki başarı temalı sempozyumun ikincisini düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirtti. Bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Nahçıvan gibi ülkelerden değerli kadın konuşmacıları ağırladıklarını ifade eden Bayram, alanında uzman konukların bilgi, tecrübe ve akademik başarılarını paylaşacaklarını söyledi. Bayram, günümüzde ekonomik dönüşüm süreçlerinin dijitalleşme, küreselleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde hızla şekillendiğini vurgulayarak, bu dönüşümün en kritik kahramanlarının kadınlar olduğunu dile getirdi. Kadınların ekonomik hayatta aktif olmasının giderek önem kazandığına dikkat çeken Bayram, ekonomide kadınların olmadığı toplumlarda gelişme, kalkınma ve sürdürülebilirlikten söz edilemeyeceğinin altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ise Türk dünyasında kadının tarih boyunca hayatın her alanında var olduğunu; üretimin, emeğin ve toplumsal dengenin merkezinde yer aldığını vurguladı. İslam'ın kadına verdiği değerle birlikte aile içinde kaynakların bilinçli kullanılması, israfın önlenmesi ve üretken bir yaşam anlayışının benimsenmesi gibi davranışların güçlü şekilde hayat bulduğunu söyleyen Sözbir, Türk kültürü ile bütünleşen bu anlayışın kadının toplumsal ve ekonomik hayattaki yerini daha da anlamlı kıldığını ekledi. Kadınların ekonomiye katkısının yalnızca iş hayatındaki rol ile sınırlı kalmayıp, hayatın bütününe yayılan bir değer üretimi olarak ortaya çıktığını belirten Sözbir, bu anlayışla yetişen nesillerin sorumluluk bilinci yüksek ve üretken bireyler olarak iş hayatına katıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından sempozyumun oturumlar bölümüne geçildi. Prof. Dr. Sibel Bayram'ın yönettiği birinci oturumda; İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu 'Yapay Zeka Teknolojilerinin Dönüştürücü Gücü', Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Parlamento Üyesi Gulnara Orozbekovna Akimbaeva 'Kırgız Cumhuriyeti'nde Kadınların Siyasi Sistemdeki Rolü ve Ekonomik Kalkınmadaki Yeri', Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Eski Tarım Bakanı Hayale Dadashova 'Başarı: Zirvede Değil, Kırılma Noktasında Başlar' ve Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Elmira Idrisova 'Ekonomik Kalkınmanın Bir Faktörü Olarak Eğitim Stratejilerinin Dönüşümü: Kadın Liderliğinin Rolü' başlıklı sunumlarını yaptı.

Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ'ın moderatörlüğündeki ikinci oturumda; Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Parlamento Üyesi Gulsharkan Okonovna Kultaeva 'Kırgızistan Siyasetinde ve Ekonomisinde Kadınlar', Bee'o Propolis Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı 'Anadolu'dan Dünyaya: Bilim, Girişimcilik ve Kadın Liderliğinde Bir Başarı Hikayesi', Bone Sante Kurucusu Nezihe Filiz Toker 'Bu Benim Hikayem' ve Kazakistan CEO Almaty Humanitarian-Economic Universitesi'nden Sofia Suyubaeva çevrim içi olarak 'Kazakistan'da Kadın Girişimciliği' sunumlarıyla katkı sağladı.

Prof. Dr. Pınar Yıldız'ın yönettiği üçüncü oturumda ise Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak 'Kamuda Kadın', Taşkent Tıp Üniversitesi Öğretim Üyesi, Özbekistan Milletvekili Doç. Dr. Muzaffarova Nozokat Sharabovna 'Özbekistan'da Kadın Liderliği: Eğitim ve Ekonomik Kalkınmanın İnovatif İtici Gücü', Kazakistan Çocuk Eğitim Merkezlerinin Kurucusu Sandyq Group Genel Müdür Yardımcısı Aigerim Sharimova 'Kazakistan Ekonomisinde Kadın Girişimciliğinin Rolü ve Büyümenin Temeli Olarak Finansal Okuryazarlık' ve Araz MTK İnşaat Şirketi Kurucusu Mehebbet İbrahimova 'Türk Dünyasında Kadının Ekonomik Güçlenmesi: Yapısal Dönüşüm, Girişimcilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifi' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Oturumlarda, yapay zekanın eşitsizlikleri ortadan kaldırdığı, kadınların paylaşımcı gücü ve adalet ruhunun ekonomiye değer kattığı vurgulandı. Kadınların siyasetteki yerinin olgunluk ve gelişme kapasitesi yönünden önemli bir gösterge olduğu belirtilirken, girişimcilikteki başarı hikayeleri ilham verdi. Zorluklarla baş etme iradesinin başarıda kritik olduğu dile getirilirken, üniversitelerin geleceğin ekonomilerini şekillendiren stratejik alanlar olduğu ve kadın liderliğinin ekonomik verimliliği artırmadaki rolünün önemli bir gerçeklik olduğu yüksek sesle vurgulandı.