Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, memur emeklisine seyyanen zam ve refah payı istedi

(ANKARA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik mağduriyete dikkati çekerek, çalışan memurlara verilen seyyanen zammın emekli maaşlarına da yansıtılmasını ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesini istedi. Geylan, "Kamu çalışanları ve emeklileri de milli gelirden hak ettiğini almalıdır" ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamaları üzerine, emeklilere zam ve refah payı yapılacağı haberleri bugünlerde basına yansıyor. Bilindiği üzere, 2023 yılında memura yapılan 8 bin 77 TL seyyyanen zam (Hali hazırda 25 bin 100 TL olmuştur) emekli maaşına yansıtılmadığı için, çalışan maaşı ile emekli maaşı arasında devasa bir uçurum oluştu. Ömrünü devletin kamu hizmetini vatandaşımıza ulaştırmak için geçirmiş olan ve yaşamlarının son deminde insanca bir hayatı hak eden emeklilerimiz çok büyük bir ekonomik zorluğa mahkum bırakılmış durumdadır. Bu kabul edilemez! Çalışırken aldıkları ücretin neredeyse yüzde 45'ni ancak alabilecek olan yüzbinlerce memurumuz, bu nedenle emekli olamıyor.

Bu durumun ortaya çıkardığı bir diğer sorun da memurumuz emekli olamadığı için, devlet kapısında iş bekleyen genç memur adaylarımıza yeterli istihdam imkanının oluşmamasıdır. Öncelikle, memur maaşlarına yapılan seyyanen artışın, aynı miktarda emekli maaşlarına da yansıtılması elzemdir. Bununla birlikte, enflasyon kadar zammın aslında sıfır zam olduğu gerçeğinden hareketle, enflasyon farkının yanı sıra memur ve emeklisine refah payı uygulamasının hayata geçirilmesi olmazsa olmazdır. Kamu çalışanları ve emeklileri de milli gelirden hak ettiğini almalıdır."