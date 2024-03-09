Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, Dünya Kadınlar Günü\'nde Türkiye Meme Vakfına bağış yaptı

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Erişilebilirlik Belgesi'ni Aldı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek, hastaneye Erişilebilirlik Belgesi takdim etti. Bu belgeyi alan hastane, Düzce'de bu belgeye sahip olan 7. kurum oldu.