Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye Meme Vakfına bağış yaptı - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye Meme Vakfına bağış yaptı

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, Dünya Kadınlar Günü\'nde Türkiye Meme Vakfına bağış yaptı

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üyeleri adına Türkiye Meme Vakfına bağışta bulundu. Şube Başkanı Muharrem Çolak, bağışın günün anlamına uygun yapıldığını belirterek, 2 bin 950 üye adına yapılan bağışın tamamının vakfa aktarıldığını açıkladı.

09.03.2024 09:35
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üyeleri adına Türkiye Meme Vakfına bağışta bulundu.

Şube Başkanı Muharrem Çolak, yazılı açıklamasında, bağışın günün anlamına uygun yapıldığını belirtti.

Çolak, 2 bin 950 üye adına bağışta bulunulduğunu kaydederek, "Dünyanın en güzel çiçeklerine layık üyelerimize çiçek vermek yerine bunun için ödenecek paranın tamamı bu vakfa bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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