Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üyeleri adına Türkiye Meme Vakfına bağışta bulundu.
Şube Başkanı Muharrem Çolak, yazılı açıklamasında, bağışın günün anlamına uygun yapıldığını belirtti.
Çolak, 2 bin 950 üye adına bağışta bulunulduğunu kaydederek, "Dünyanın en güzel çiçeklerine layık üyelerimize çiçek vermek yerine bunun için ödenecek paranın tamamı bu vakfa bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye Meme Vakfına bağış yaptı - Son Dakika
Prof. Dr. Abdullah Özkırış'ın liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, durumu iyi olmayan çiftlere ücretsiz veya düşük maliyetli belediye evlendirme hizmeti sunacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taksi duraklarını modernize etmek için düzenlenen ihaleye 8 firma teklif verdi. Toplamda 25 taksi durağı prefabrik yapılarla yenilenecek.
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde birinci yaşına giren 5 ayının doğum günü kutlandı. Ayılara Özgürlük Projesi kapsamında, sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla kurulan merkezde, 75 boz ayı bulunuyor. Giresun ve Bursa'da anneleri tarafından terk edilen 5 yavru ayı birinci yaşını doldurdu.
Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası düzenledi. Bayan personeller ve sporcu velileri bir araya geldi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek, hastaneye Erişilebilirlik Belgesi takdim etti. Bu belgeyi alan hastane, Düzce'de bu belgeye sahip olan 7. kurum oldu.
2024 yılları arasında görev yapan İl Genel Meclis üyeleri son toplantılarını gerçekleştirdi. İGM Başkanı Fazlı Koç, 5 yıllık süreçte yapılan çalışmalara değinerek, yeni meclis üyelerine başarılar diledi.
Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarıkaya Camii ve Minibüsçüler Odası hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camiyi yaptıran aileye sembolik hediye verildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydınlıları sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, en sevilen şarkılarını seslendirip kendisini Aydınlılarla buluşturduğu için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Nevşehir'e ziyaret gerçekleştirdi. Elitaş, AK Parti'nin başarılarından bahsederek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden de başarıyla çıkacaklarını belirtti. Elitaş ayrıca, parti içindeki sadakatsizliklere de değindi.
Sizin düşünceleriniz neler ?