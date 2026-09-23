Türk Eğitim-Sen'li İşcan, Gaziantep'te çalışan taleplerinin takipçisi olacak - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen'li İşcan, Gaziantep'te çalışan taleplerinin takipçisi olacak

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Türk Eğitim-Sen\'li İşcan, Gaziantep\'te çalışan taleplerinin takipçisi olacak
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih İşcan, Gaziantep'te üniversite çalışanlarıyla bir araya geldi. Türk Eğitim-Sen Gaziantep 3 No'lu Şube'nin programında çalışanların görüş ve talepleri dinlendi; İşcan, konuların takipçisi olacaklarını söyledi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih İşcan, Gaziantep'te üniversite çalışanlarıyla bir araya geldi.

Türk Eğitim-Sen Gaziantep 3 No'lu (Üniversiteler) Şubesince düzenlenen programda İşcan, sendika üyelerinin çalışma hayatına ilişkin görüş, talep ve önerilerini dinledi.

İşcan, üniversite çalışanlarıyla bir araya gelmenin önemine değinerek, çalışanların görüş ve taleplerini doğrudan dinlediklerini belirtti.

Gündeme getirilen konuların takipçisi olacaklarını ifade eden İşcan, "Çalışanlarımızın görüş ve taleplerini doğrudan dinliyoruz. Gündeme getirilen konuların takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Şube Başkanı Zeki Yücel de üyelerin taleplerini dinlemek amacıyla düzenli olarak bir araya geldiklerini belirterek, görüşleri ilgili mercilere iletmek ve çözüm sürecini takip etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Programa şube yönetimi ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
GaziantepEğitimGüncelSon Dakika

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