Türk Gençler Çinceye Yöneliyor
18.02.2026 18:11
Çin'in ekonomik ve kültürel etkisi, Türkiye'de üniversite öğrencilerinin Çince öğrenme isteğini artırıyor.

ANKARA, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in son yıllarda kaydettiği ekonomik büyümesi, teknolojik atılımları ve artan küresel etkisi, Türkiye'de gençlerin akademik tercihlerine de yansıyor. Üniversitelerde Çinceye ilgi artarken, öğrenciler Çin'in ekonomik potansiyeli ile köklü tarihi ve kültüründen etkilenerek bu dili öğrenmeyi tercih ediyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü de bu ilginin somut örneklerinden biri. Öğretim üyesi Çile Maden Kalkan, öğrencilerin Çinceyi tercih etmesinde en belirleyici unsurun Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik işbirlikleri olduğunu ifade etti.

"Ekonomik işbirliklerinin büyük rol oynadığını düşünüyorum" diyen Kalkan, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi ve yatırım ilişkilerindeki artışın gençlerin gelecek planlamasında etkili olduğunu ifade etti.

Kalkan'a göre öğrenciler artık İngilizceyi tek başına bir ayrıcalık olarak görmüyor. Öğrencilerin çoğunun İngilizce altyapısıyla üniversiteye geldiğini, ilkokuldan itibaren İngilizce eğitimi aldıkları için farklı bir dil öğrenmek istediklerini belirten Kalkan, Asya dillerine özel bir ilgi bulunduğunu ve Çincenin bu noktada öne çıktığını söyledi.

Çin vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin turizm ve hizmet sektöründe yeni iş alanları oluşturabileceğini de kaydeden Kalkan, üniversitelerinde turizm alanında bir yan dal programı açmayı planladıklarını aktardı.

Kalkan bu adımın, Çinli turist sayısındaki artışa paralel olarak nitelikli rehber ve uzman ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Üniversitenin Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü birinci sınıf öğrencilerinden 18 yaşındaki Gökçe Çolak, Çin'in tarihi derinliği ve ekonomik yükselişi nedeniyle bu bölümü tercih ettiğini söyledi.

Çin'in dünyanın en eski uygarlıklarından biri olduğuna dikkat çeken Çolak, bu köklü geçmişin kendisini cezbettiğini ifade etti.

Çin'in hızla büyüyen bir ülke olduğunu belirten Çolak, gelecekte küresel ölçekte daha da etkili olacağını düşündüğünü dile getirdi. İngilizcenin artık tek başına yeterli olmadığını kaydeden Çolak, "Çince öğrenmenin daha fazla iş imkanı sağlayacağına inandığım için bu bölümü seçtim" ifadelerini kullandı.

Çolak, mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmayı hedeflediğini, bunun mümkün olmaması halinde ise turist rehberliğini değerlendirebileceğini sözlerine ekledi.

Bir diğer birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Yiğit Ciğer ise daha önce İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördüğünü ancak dört yıllık süreci tamamlamak istemediğini fark ederek Çinceye yöneldiğini anlattı. Ciğer, Çinceyi yalnızca bir dil olarak değil, farklı bir dünyaya açılan kapı olarak gördüğünü söyledi.

"Çince benim için bir dilden ziyade farklı bir dünya, farklı bir resim gibi" diyen Ciğer, Çin'in teknolojik gelişmişliğine de dikkat çekti. Çin'i "fütüristik" diye tanımlayan Ciğer, "Sanki 2050 yılında gibiler, gerçekten çok ilerdeler" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre Çin'in yüksek teknoloji, yapay zeka, dijital ekonomi ve altyapı yatırımları gibi alanlardaki hızlı ilerleyişi, gençler üzerinde güçlü bir etki bırakıyor.

Küresel tedarik zincirlerinde merkezi bir rol üstlenen ve inovasyon kapasitesini artıran Çin, Türkiye'de kariyer planlaması yapan ve sayıları her yıl artan öğrenciler için yeni fırsatlar sunuyor.

Akademisyenler, Çin'in ekonomik ve teknolojik dönüşümünün yalnızca ticareti değil, kültürel etkileşimi de artırdığını belirtiyor. Çince öğrenen öğrenciler, dil eğitiminin yanı sıra Çin tarihi, felsefesi ve medeniyetine ilişkin dersler alarak iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.

Türkiye'de üniversite tercihi dönemlerinde Çin Dili ve Edebiyatı bölümlerine yönelik talebin artması, Çin'in küresel konumunun genç kuşaklar tarafından yakından takip edildiğini ortaya koyuyor.

Kalkan önümüzdeki yıllarda ekonomik işbirliklerinin ve karşılıklı turizmin daha da gelişmesiyle Çince bilen nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın artacağını öngörüyor.

Çin'in ekonomik dinamizmi ve teknolojik atılımları, Türkiye'deki gençler için yalnızca bir kariyer fırsatı değil, aynı zamanda farklı bir medeniyeti yakından tanıma ve çok kutuplu dünyada daha etkin rol alma imkanı olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua

18:24
18:13
17:44
17:39
16:41
16:26
