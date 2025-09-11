İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal - Son Dakika
11.09.2025 23:22
İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından Türk hackerlar, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı görüntülü aradı. Katz'ın numarasının paylaşılmasının ardından çok sayıda tehdit mesajı geldiği iddia edilirken, Katz yaptığı açıklamada dünyanın çeşitli ülkelerinden organize olarak telefonuna mesajlar ve aramalar bırakıldığını söyledi.

İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının ardından Türk sosyal medya kullanıcılarının İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı görüntülü araması ülke basınında yer buldu.

HACKERLAR GÖRÜŞMENİN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

İsrail devlet televizyonu KAN, "Türk hackerlar"ın Savunma Bakanı'nı görüntülü aradığını, Katz'ın aramayı cevapladığı ve "hackerlar"ın görüşmenin fotoğraflarını yayınladığını kaydetti.

ÇOK SAYIDA TEHDİT MESAJI GELDİ

Sosyal medya kullanıcılarının Katz'ın numarasını paylaşmasının ardından çok sayıda tehdit mesajı geldiği iddia edildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de, Katz'ın cevapladığı görüntülü aramanın ekran görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığına işaret edildi.

KATZ'DAN AÇIKLAMA VAR

Katz'ın yıllardır aynı telefon numarasını kullandığı ve bu numaranın geçmişte çeşitli gruplarda dolaşıma girdiği aktarıldı.

Basına yansıyan haberler üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Katz, dünyanın çeşitli ülkelerinden organize olarak telefonuna mesajlar ve aramalar bırakıldığını söyledi.

Kaynak: AA

