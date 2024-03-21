Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de eğitim görevi icra etti

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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakları, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Hava Kuvvetleri, özgürlüğümüzün ve milli menfaatlerimizin yılmaz bekçisi olarak Ege ve Akdeniz'de olduğu gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı muharip ve destek uçaklarımız ile Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, eğitime ilişkin bir video da paylaşıldı.