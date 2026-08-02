Türk Hekimlerin Burkina Faso'daki Başarılı Nakli - Son Dakika
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Türk Hekimlerin Burkina Faso'daki Başarılı Nakli

Türk Hekimlerin Burkina Faso\'daki Başarılı Nakli
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Burkina Faso'da Türk hekimlerin böbrek nakli yaptığı hasta, sağlığına kavuştu ve minnettarlığını ifade etti.

Türk hekimlerin Burkina Faso'da böbrek nakli yaptığı hasta sağlığına kavuştu.

Türkiye ile Burkina Faso'nun 2024'te sağlık alanında yaptığı işbirliği kapsamında, Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarının desteği ve Türkiye Organ Nakli Vakfının koordinasyonuyla Temmuz 2025'te başlayan böbrek nakilleri programının üçüncü serisi tamamlandı.

Burkina Faso'da Türk hekimler tarafından Şubat 2026'da gerçekleştirilen ikinci seri böbrek nakilleri kapsamında ameliyat edilen Sidiki Kabore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl süren böbrek hastalığının Türk hekimler sayesinde son bulduğunu söyledi.

Nakil öncesinde zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Kabore, böbrek naklinin ardından sağlık durumunun düzeldiğini ifade etti.

Türk hekimlerin Burkina Faso'da böbrek nakli yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kabore, "Bizler, onların bu ameliyatı gerçekleştirmesinden dolayı gerçekten çok gururluyuz. Birinci seriyi ve bunun çok başarılı geçtiğini öğrendik. Dolayısıyla çok mutluyuz ve Türk doktorlara gerçekten çok müteşekkiriz." dedi.

Kabore, imkanı olursa Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirterek, "Biz onların sayesinde bu noktaya geldik. Dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret etmek ve görmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Sidiki Kabore'ye böbreğini bağışlayan Zoenabou Kabore ise kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, başarılı geçen nakilden dolayı Türk doktorlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Böbrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Hekimlerin Burkina Faso'daki Başarılı Nakli - Son Dakika

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