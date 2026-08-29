TÜRK-İŞ: 30 Ağustos'ta Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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TÜRK-İŞ: 30 Ağustos'ta Birlik ve Beraberlik Vurgusu

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TÜRK-İŞ, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında atalarımızdan emanet kalan vatan, bağımsızlık ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma çağrısı yaparak, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TÜRK-İŞ'in, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın büyük bedeller ödeyerek bizlere emanet ettiği vatanımıza, bağımsızlığımıza, Cumhuriyetimize ve ortak değerlerimize sahip çıkmak, ülkemizin huzur, refah ve geleceği için birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmektir." ifadesine yer verildi.

TÜRK-İŞ'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, 30 Ağustos 1922'nin, bağımsızlığın ve milletin geleceğine sahip çıkma iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandırıldığı tarihi bir gün olduğu belirtildi.

Mesajda, "Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan bu büyük zafer, vatan topraklarının işgalden kurtarılmasının ötesinde, Türk milletinin hiçbir koşulda bağımsızlığından ve özgürlüğünden vazgeçmeyeceğinin en güçlü göstergesi olmuştur. 30 Ağustos, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde büyük fedakarlıklar ve sarsılmaz bir inançla verdiği mücadelenin unutulmaz bir simgesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zaferin, bağımsızlık mücadelesi veren milletlere de ilham olduğu, milletin azim, kararlılık ve dayanışma ruhunun tarihe altın harflerle yazıldığı bildirilen mesajda, "Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın büyük bedeller ödeyerek bizlere emanet ettiği vatanımıza, bağımsızlığımıza, Cumhuriyetimize ve ortak değerlerimize sahip çıkmak, ülkemizin huzur, refah ve geleceği için birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmektir. En büyük gücümüz olan çalışkanlığa, birlik ve beraberliğe daima ihtiyacımız olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRK-İŞ'in önceliği Türkiye'dir, halkımızın mutluluğu ve refahıdır, devletimizin ve milletimizin bekasıdır." denilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ: 30 Ağustos'ta Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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