TÜRK-İŞ Asgari Ücret Teklifini Açıklayacak

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(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, işçi kesiminin talep ettiği asgari ücret teklifini saat 16.00'da açıklayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmede teklifin konuşmadığını söyleyerek dördüncü toplantıya işaret etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Önümüzdeki hafta hem rakam hem de sonuç gelir diye düşünüyoruz. İşveren tarafı hiç rakam söylemiyor, biz de söylemiyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, TÜRK-İŞ işçi kesiminin talep ettiği teklifi bugün saat 16.00'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında açıklayacak.