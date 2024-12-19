TÜRK-İŞ Asgari Ücret Teklifini Açıklayacak - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Asgari Ücret Teklifini Açıklayacak

TÜRK-İŞ Asgari Ücret Teklifini Açıklayacak

TÜRK-İŞ, asgari ücret talebini bugün saat 16.00'da duyuracak. Üçüncü toplantı sona erdi.

19.12.2024 15:09
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(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, işçi kesiminin talep ettiği asgari ücret teklifini saat 16.00'da açıklayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmede teklifin konuşmadığını söyleyerek dördüncü toplantıya işaret etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Önümüzdeki hafta hem rakam hem de sonuç gelir diye düşünüyoruz. İşveren tarafı hiç rakam söylemiyor, biz de söylemiyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, TÜRK-İŞ işçi kesiminin talep ettiği teklifi bugün saat 16.00'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında açıklayacak.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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