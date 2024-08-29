TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar: 30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesidir - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar: 30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesidir

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bağımsızlık ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirterek, Türk milletinin bu zaferle her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini vurguladı. Alemdar, bu tarihi zaferin mirasçıları olarak bağımsızlık ruhunu ve millete olan inancı canlı tutmanın önemine dikkat çekti ve tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıdığını dile getirdi.

29.08.2024 12:18
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, "30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesi, milletimizin azim ve kararlılığının en büyük göstergesidir." ifadesini kullandı.

Alemdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kazanılan şanlı zaferin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneği olduğunu belirterek, Türk milletinin bu zaferle her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

"30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesi, milletimizin azim ve kararlılığının en büyük göstergesidir." değerlendirmesinde bulunan Alemdar, şunları kaydetti:

"Bizler, bu tarihi zaferin mirasçıları olarak, bağımsızlık ruhunu ve milletimize olan inancımızı her daim diri tutmalı, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmalıyız. Cumhuriyetimizin temellerini atan bu büyük zaferin yıl dönümünde, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar: 30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesidir - Son Dakika

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