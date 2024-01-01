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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'da Şeker Fabrikası İşçileriyle Yeni Yıla Girdi - Son Dakika
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'da Şeker Fabrikası İşçileriyle Yeni Yıla Girdi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Adapazarı Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek gece mesaisinde çalışan işçilerle yeni yılı kutladı. Atalay, işçilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Filistin'deki soykırıma dikkat çekti. Ayrıca gıda ve silah arasındaki önemi vurgulayarak vergi adaletine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya\'da Şeker Fabrikası İşçileriyle Yeni Yıla Girdi
01.01.2024 - 02:03,
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yıla Sakarya'da şeker fabrikası işçileriyle girdi.

Adapazarı Şeker Fabrikası'nı ziyaret eden Atalay, gece mesaisinde çalışan işçilerin yeni yılı kutladı.

İşçilerle bir süre sohbet eden ve çalışmaları hakkında bilgi alan Atalay, her yılbaşı akşamı işçileri ziyaret ettiğini söyledi.

Atalay, bu yıl da şeker fabrikası işçilerini ziyaret ettiğini belirterek, "İnsanlar şu anda ailesiyle beraber yılbaşını kutluyor, tatil yapıyor, dinleniyor. Benim arkadaşlarım çalışıyor. Güvenlik güçleri, gazeteciler, gıda ve hizmet sektörü çalışıyor, ben onların başkanıyım. 2024'ün ülkemiz ve dünya için kardeşlik, barış ve sağlık getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Filistin'de insafsızca, merhametsizce soykırım yapılmaya devam edildiğini aktaran Atalay, "Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Çoluk-çocuk, bebek, kilise, cami, okul, mülteci kampı vurmaya devam ediyorlar. Bununla ilgili iyi düşünmek lazım. Fırsat buldukları zaman aynı planı, programı bizim ülkemize uygularlar. Irak, Suriye ortada. Onun için ekonomik yönden, sanayi açısından, güvenlikle ilgili güçlü olmak durumundayız yoksa bunlar aynı Gazze, Suriye, Irak'ta yaptıklarını gözünü kırpmadan bize yaparlar." diye konuştu.

Atalay, "Çileği yersin ama çeliği yiyemezsin." diyerek, "Gıda, silah kadar önemli. İçinde bulunduğumuz fabrika silah, top, mermi kadar önemli. Gıda yoksa silah, top, tüfek yok." dedi.

Ülkenin pandemi ve deprem atlattığını anımsatan Atalay, şöyle konuştu:

"Kovid'de, depremde, ekonomik krizde bedeli işsizler, emekliler, çalışanlar ödüyor. Vergiyle ilgili evvelsi gün düzenleme yapıldı, bu adil ve doğru bir düzenleme değil. Bundan 15 sene evvel tavan; asgari ücretin 16 katıydı, şimdi 6 katı. Aralık ayında yüzde 25-27'ye giriyorduk. Şimdi nisan ayında yüzde 25-27'ye giriyoruz. Bu ne demek? Ortalama 20 bin lira alan bir arkadaşımızın nisan ayında 2 bin lira parasının kesilmesi demek. Onun için vergide adalete ihtiyacımız var; acilen, elzem. Çok kazanandan çok, az kazanandan az almak mecburiyetindeler."

Kaynak: AA
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