TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma Maden Şehitliği\'ni ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendika yöneticileriyle birlikte Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret ederek 2014'teki faciada yaşamını yitiren 301 maden işçisini andı. Atalay, "Alın teriyle, helal rızık peşinde koşarken hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendika yöneticileriyle birlikte Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret ederek 2014'teki faciada yaşamını yitiren 301 maden işçisini andı. Atalay, "Alın teriyle, helal rızık peşinde koşarken hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret ederek 2014 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden şehidini andı. Atalay'a, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek ve şube yöneticileri ile Tes-İş Sendikası yöneticileri eşlik etti. TÜRK-İŞ'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, anma programının ardından Atalay şu açıklamayı yaptı:

"Türk-İş Yönetim Kurulu ve sendika yöneticilerimizle birlikte, Soma'da yaşamını yitiren 301 maden şehidimizin aziz hatıralarını yaşatmak adına şehitliğimizi ziyaret ettik. Alın teriyle, helal rızık peşinde koşarken hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Soma şehitlerimiz başta olmak üzere tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm madenci camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: ANKA
SendikaGüncelMadenSomaSon Dakika

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
18:50
Rafael Leao’yu İtalya’da topa tuttular
Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:13
NATO alarm verdi: Türk F-16’ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
18:09
Bir il bu skandalı konuşuyor Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
17:52
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 19:01:01. #7.13#
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei