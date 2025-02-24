Türk İş İnsanları El Salvador'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Türk İş İnsanları El Salvador'u Ziyaret Etti

Türk iş insanları, El Salvador'da önemli görüşmeler yaparak ticari işbirlikleri geliştirdi.

24.02.2025 04:16
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Türkiye- Latin Amerika ve Karayipler İş Konseyleri Başkan Yardımcısı Ali Galip İlter başkanlığındaki Türk iş insanları, El Salvador'a ziyaret gerçekleştirdi.

Türk iş insanları, Türkiye'nin San Salvador Büyükelçiliği ve El Salvador Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan program çerçevesinde El Salvador Ekonomi Bakanı Maria Luisa Hayem, Turizm Bakanı Morena Valdez, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Romeo Herrera, Devlet Başkanlığı Yatırım Sekreteri Miguel Kattan, El Salvador Yatırım ve İhracat Teşvik Ajansı (INVEST) Başkanı Rodrigo Ayala ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Adriana Mira gibi yetkililerle görüştü.

Ziyaret kapsamında El Salvador Ticaret ve Sanayi Odası (CAMARASAL), El Salvador Sanayiciler Birliği (ASI) ve El Salvador İhracatçılar Birliği (COEXPORT) gibi iş kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirerek mutabakat muhtıraları imzaladı.

Ali Galip İlter, El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele liderliğinde önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, ülkenin Kuzey ve Güney Amerika arasındaki stratejik konumunun Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ticaretinde fırsatlar yaratabileceğini söyledi.

İlter, El Salvador'un Türkiye'nin üçüncü ülkelere yönelik ticareti açısından bir lojistik üs olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin de El Salvador için Orta Doğu ve Avrasya pazarlarına erişim noktasında önemli bir merkez olabileceğini vurgulayan İlter, iki ülke arasındaki işbirliğinin büyük potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

İlter, El Salvador'da çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Türk heyetinin madencilik, telekomünikasyon, otoyol inşaatı, bilişim, tarım ve kahvecilik sektörlerinde önemli iş bağlantılarının ilk adımlarını attığını kaydetti.

El Salvador tarihindeki en büyük özel yatırım olan 1,6 milyar dolarlık liman modernizasyonu ve işletme projesinin Türk firması Yılport tarafından yürütülmesinin gurur verici olduğunu aktaran İlter, Yılport'un bu büyük yatırımının Türk ve El Salvadorlu firmalar arasında işbirliği geliştirilmesini teşvik ettiğini sözlerine ekledi.

El Salvador-Türkiye ilişkileri

Türkiye'nin San Salvador Büyükelçisi Gül Büyükerşen ise iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirtti.

El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill'in 2019'da, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin ise 2022'de Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirdiğini hatırlatan Büyükerşen, Bukele'nin tarihi ziyareti sırasında iki ülke arasında yedi anlaşma imzalandığını kaydetti.

Ziyaretlerin sonucunda karşılıklı büyükelçiliklerin açıldığını ifade eden Büyükerşen, ayrıca bir Türk firması olan Yılport'un El Salvador tarihindeki en büyük özel yatırımı üstlendiğine dikkati çekti.

Büyükerşen, aynı zamanda bu yatırımın Latin Amerika'daki en büyük Türk yatırımı olduğunu belirterek, DEİK heyetinin ziyaretinin ikili ekonomik ilişkilerin daha da canlanmasına önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk İş İnsanları El Salvador'u Ziyaret Etti - Son Dakika

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