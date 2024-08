TÜRK-İŞ Mitinginde İstifa Sloganları Atıldı

Güncel

Top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı

Son 24 saatte 2\'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(TEKİRDAĞ) - TÜRK-İŞ'in, Tekirdağ Çerkezköy'de gerçekleştirdiği mitingde bir grup, Genel Başkan Ergün Atalay için istifa sloganları attı. Gruba tepki gösteren Atalay, "İşverenlerle mücadele edersin, sermayeyle mücadele edersin, siyasetçiyle mücadele edersin, ama evin içinde bir avuç kardeşimiz evini taşlamaya kalkarsa inanın ayıp ediyor, günah işliyor. Seçtiğiniz adamın başında, sonuna kadar durmak mecburiyetindesiniz. Durmazsanız sizi parça parça ederler" dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) "Zordayız geçinemiyoruz" sloganıyla ilk mitingini Tekirdağ Çerkezköy'de gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların da destek verdiği mitingde yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi ve artan işsizliğe dikkat çekildi.

İstifa sloganları atıldı

Zeybek oyunuyla başlayan mitingte kürsüye çıkan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a bir grup istifa sloganları attı. Gruba tepki gösteren Atalay, yüzde 94 oy ile genel başkan seçildiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"İşverenlerle mücadele edersin, sermayeyle mücadele edersin, siyasetçiyle mücadele edersin, ama evin içinde bir avuç kardeşimiz evini taşlamaya kalkarsa inanın ayıp ediyor, günah işliyor. Seçtiğiniz adamın başında sonuna kadar durmak mecburiyetindesiniz. Durmazsanız sizi parça parça ederler. Sizi bu ülkede nefes alamayacak duruma getirdiler. TÜRK-İŞ sizin eviniz. Ben emanetçisiyim. Buradaki arkadaşlar emanetçisi. Kimi istiyorsanız onu seçin. Yanımda, aileniz gibi, kardeşiniz gibi, kapı gibi durursanız nefes alırsınız. Ama kapı gibi durmazsanız, evinizi taşlarsanız, 3-5 arkadaşa fırsat verirseniz, onları konuşturursanız bu sorunları aşamazsınız."

"İnsan onuruna yaraşır bir yaşam talep ediyoruz"

İktidardan taleplerini yerine getirene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Atalay,şunları kaydetti:

"Biz işçiler olarak ne istiyoruz? İnsan onuruna yaraşır bir yaşam talep ediyoruz. Han istemiyoruz, hamam istemiyoruz, yat istemiyoruz, kat istemiyoruz. Diyoruz ki, nefes alacak bize bir ücret verin. TÜRK-İŞ olarak işçinin, emeklinin, insana yakışır koşullarda hayatı olsun diye mücadele ediyoruz. Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz. Sokaktaki enflasyonu en iyi biz biliyoruz. TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmıyoruz. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini, ülkenin her yerinde, her noktasında dile getirmeye devam ediyoruz. Emeğimizin karşılığını, gelirimizin enflasyon verilerine göre kurban edilmemesi için gayret sarf ediyoruz. Buradan bir kez daha belirtiyorum; TÜRK-İŞ'in bu alandaki işçilerin taleplerini bir an evvel yerine getirin. Yerine getirene kadar, duyana kadar TÜRK-İŞ sendikalar, emekçiler alanda olmaya devam edeceğiz. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalışma sorunlarının altında ezilmemek için bu alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. Kardeşimizin biri soldan bağırıyor. Diyor ki 'geçinmekte zorlanıyorum. Nefes almakta zorlanıyorum.' Bu mesele çözülene kadar beraber yol yürümeye devam edeceğiz."

İşçi eylemine CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da destek verdi.