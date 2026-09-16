Türk istihbarat servisleri Kazakistan'da buluştu, sonuç bildirgesi imzalandı - Son Dakika
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Türk istihbarat servisleri Kazakistan'da buluştu, sonuç bildirgesi imzalandı

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Türk istihbarat servisleri Kazakistan\'da buluştu, sonuç bildirgesi imzalandı
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Türk Devletleri İstihbarat Servisleri Konferansı'nın 28. toplantısı Kazakistan'ın Burabay kentinde düzenlendi. Toplantıda bölgesel güvenlik, sınır güvenliği ve terörle mücadele ele alınırken, katılımcı ülkeler arasında sonuç bildirgesi imzalandı.

ANKARA/ ?Türk Devletleri İstihbarat Servisleri Konferansı'nın 28. toplantısı, Kazakistan'ın Burabay kentinde düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi ve Dış İstihbarat Servisi, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi ve Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi başkanları katılırken, Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, Türkmenistan Milli Güvenlik Bakanlığı ve Macaristan Enformasyon Ofisi temsilcileri konferansa onur konuğu olarak iştirak etti.

Toplantıda, dünyadaki mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler yapılırken, bölgesel güvenliğe yönelik ortak strateji, sınır güvenliği ve terörle mücadele konuları da ele alındı.

Mevcut tehditler çerçevesinde bölgesel güvenlik ile istikrarı sağlamaya yönelik alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantının sonunda, katılımcı ülkeler arasında sonuç bildirgesi imzalandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının stratejik güvenliğine dair kritik mesajlar vererek, terörizmle mücadelede ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kalın, siber alan ve yapay zeka gibi yeni nesil tehditlere karşı çok alanlı bir güvenlik mimarisinin inşası, savunma sanayisi alanında teknoloji odaklı işbirliği ve Orta Koridor ile Zengezur Koridoru gibi stratejik hatların güvenliğine işaret ederek, işbirliği ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Bölgesel istikrarın tesisi için Türk Devletleri arasında stratejik eşgüdüm ve caydırıcı kapasite inşasının ehemmiyetine dikkati çeken Kalın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu, haklarının korunması ve çok taraflı platformlarda temsiliyetine destek olunması gerektiğini de belirtti.

İbrahim Kalın, Orta Asya'nın hem dünya tarihinde hem de bugünkü jeopolitik kırılmalar döneminde merkezi yerini koruduğunu vurgulayarak, Türk dünyasının, çok kutuplu dünya düzeninde, kendi eksenini oluşturarak bölgesel ve küresel barışa katkı sunacağını söyledi. Kalın, Türk dünyasının güçlenmesinden kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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