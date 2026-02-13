Türk Keskin Nişancılar NATO Tatbikatında

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), NATO müttefiki ülkelerin katılımıyla Almanya'da düzenlenen 'Steadfast Dart 2026' tatbikatında Türk keskin nişancılarının müttefik ülke askerleriyle sergilediği faaliyeti paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Dakikalarca süren sessizlik, milimetrik hesaplanan mesafe, rüzgar, zemin, nefes ve nabız kontrolü. Bu bir refleks değil; eğitim, disiplin ve müttefik uyumunun sonucudur. NATO unsurları, müşterek harekat kabiliyeti ve ileri atış teknolojileriyle sahada güvenilir caydırıcılığın simgesi olmaya devam ediyor" denildi.