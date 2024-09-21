Türk Kızılay'dan 1 Milyon Kök Hücre Bağışçısı! - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan 1 Milyon Kök Hücre Bağışçısı!

Türk Kızılay, TÜRKÖK projesiyle 1 milyonu aşkın kök hücre bağışçı adayına ulaştı.

21.09.2024 12:18
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Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi kapsamında, 1 milyonu aşkın kök hücre bağışçı adayına ulaştı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kurum, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü TÜRKÖK projesi kapsamında, kök hücre bağışçı adaylarının kazanımını sağlama, eşleşme ve nakil süreçlerinin takibi görevlerini yürütüyor.

Proje kapsamında kök hücre tedavisine ihtiyaç duyan hastalar için bağışçı adayı (aktif kök hücre bağışçı adayı) olan kişi sayısı 1 milyon 166 kişiye ulaştı.

Halk arasında kemik iliği nakli olarak da ifade edilen kök hücre nakline, kemik iliği kanserleri, lenfomalar, organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar ile immün yetersizlikler ve kalıtsal metabolik hastalıkların tedavisinde ihtiyaç duyuluyor.

Kök hücre nakline ihtiyaç duyan hastalar ve bağışçı farkındalığı yaratmak üzere her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü olarak kutlanıyor.

21 Eylül Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü vesilesiyle 1 milyonu aşkın kök hücre bağışçı adayına teşekkür eden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Tıpkı kan bağışçılarımız gibi kök hücre bağışçılarımız da hayat kurtarmaya gönüllü olan sessiz kahramanlarımız. Kök hücre bağışı, bazen lösemi hastası bir çocuğumuz bazen kalıtsal hastalığı olan bir gencimiz için tek yaşam umudu. Bu yüzden Türk Kızılay olarak sağlıklı her vatandaşımızı kök hücre bağışı için kan örneği vermeye ve iyiliğin en güzel haline ortak olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kök hücre bağışıyla ilgili daha fazla bilgiye "www.kanver.org" sitesinden ulaşabiliyor.

Kaynak: AA

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